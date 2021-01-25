«Родня?»: Николая Цискаридзе связывают с Давидом Манукян не только танцы

Народный артист Николай Цискаридзе и экс-возлюбленный Бузовой Давид Манукян родственники? Эту новость сегодня обсуждают многие фанаты танцоров и шоу «Танцы со звездами», где собственно и вскрылся данный факт. Причем от такой «связи» опешил даже сам видеоблогер Дава. А докопался до родных корней артист балета.

«Вы знаете, я бы, наверное, в жизни не узнал, кто такой Дава, если б не услышал его фамилию Манукян. Я стал потом выяснять подробности… В общем, ты мой какой-то дальний родственник», — ошарашил зрителей в эфире шоу «Танцы со звездами» Цискаридзе.

Давид Манукян и ведущий шоу Андрей Малахов долго не могли поверить.

«Я тебе потом за кулисами все расскажу. А хейтеры пусть теперь ломают голову», — оставил интригу народный артист.

Давид Манукян на какое-то мгновение даже потерял дар речи от такого заявления, но быстро ретировался и передал привет бабушке (видимо, полагая, что родственные корни растут именно по ее армянской линии), пишет сайт «Актуальные новости».

К слову, Давид, как и его новонайденный родственник, тоже танцует с самого детства. Занимался бальными танцами и даже стал мастером спорта. Но знаменитость приобрел как видеоблогер. Но сегодня его чаще воспринимают как экс-возлюбленного Ольги Бузовой: парочка рассталась сразу после свадьбы на Мальдивах.

Цискаридзе нашел, что сказать и по этому поводу.

«Я тоже ссорился с Бузовой, после чего она мне крутила фуэте», — пошутил артист балета.

Ранее партнерша Давы по танцам Дарья Палей ответила на критику в свой адрес. Именно ее некоторые поклонники обвинили в расставании пары. Но девушка подчеркнула, что пришла на проект танцевать, а не искать любовь. К тому же она давно замужем. У нее с мужем Алексеем Сильде есть годовалая дочь Николь. Супруги в ней души не чают, сообщает Пятый канал.

Смотрите также: