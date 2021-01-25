«Вместо имен клички»: Отметивший 75-летний юбилей Добрынин пожаловался на современных артистов

25 января свой 75-летний юбилей отмечает известный композитор Вячеслав Добрынин. Праздник для него не в радость, признается, что не любит пышных торжеств, а тут еще и коронавирус, по вине которого даже близких не собрать за одним столом.

«Сейчас не до веселья. Многие мои друзья либо еще болеют, либо восстанавливаются после болезни. Так что нет ни радости, ни ликования», — признался в беседе с «ФАН» композитор.

Рассказывая о своей жизни, исполнитель отметил, что живет одним днем. Все-таки болезнь коварна, а возраст внушительный. Наслаждается хорошей музыкой, но не той, что сегодня звучит на эстраде. Для современных исполнителей у него не нашлось доброго слова.

Композитор признается, что давно не интересуется их творчеством, потому что слушать некого.

«Я давно не слежу за современной эстрадой. Знаю лишь отдельных исполнителей, но даже не фамилии их, а клички. У них же сейчас у всех какие-то прозвища непонятные, типа Моргенштерна. Кого слушать?» — рассуждает юбиляр.

Все, что создает молодежь, по его мнению, сложно назвать музыкой.

« Это сплошь кавер-версии какие-то. Я давно за этим не слежу, впрочем, как и мои сверстники. Никого из современников не знаю, потому что и знать не хочу», — категорично отозвался о современной эстраде Добрынин.

Кстати, он не первый, кто так отзывается о нынешних звездах эстрады. Например, Иосиф Пригожин соглашается, что «некоторые исполнители не имеют ничего общего с музыкой и творчеством», пишет сайт OA.

Смотрите также: