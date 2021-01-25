«Воскресные уроки»: Водянова в юбке в пол и персиковом пуловере провела время с сестрой дома

Модель устроила посиделки с шахматами. Как оказалось, у нее есть серьезная соперница в этой игре.

Наталья Водянова редко проводит время вне дома. Она старается каждые выходные посвящать детям. Как известно, у модели пятеро наследников: Лукас, Нева, Виктор, Роман и Максим. В декабре старших детей модель привезла в Россию и показала им настоящие морозы. А вот праздники девушка уже отметила в своем парижском особняке. Во время каникул она много гуляла и даже принимала гостей. А теперь к ней приехала сестра Кристина, которая живет в Нью-Йорке.

Они виделись не так давно, когда Наталья ездила в Амстердам. Там сестры смогли вдвоем отдохнуть. Теперь девушка приехала, чтобы увидеть нового члена семьи — модель завела собаку по кличке Кофе. На минувших выходных возлюбленная Антуана Арно устроила посиделки. К ней также пришел друг Константин. Они стали играть в шахматы. Водянова предстала в юбке в пол салатового цвета с принтом и персиковом пуловере.

А вот Кристина предпочла широкие джинсы и джемпер. Она с ногами забралась на диван, наблюдая за игрой.

«Воскресные уроки c Натальей Водяновой. Но настоящей королевой в конце концов стала Кристина», — признался друг модели.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что сестры очень похожи. Добавим, что на следующий день Наталья приняла участие в модном показе. Она примерила два роскошных платья нидерландского модельера. Одно было выполнено из перьев, а другое напоминало наряд сказочной невесты.

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