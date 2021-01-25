Представитель Юрия Шатунова объяснил, почему песни артиста пропали из Сети

Сам исполнитель готовится к тому, то его канал могут вовсе заблокировать.

На днях в Сети один за другим стали исчезать видеоролики экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Звезда и поклонники в шоке. Оказалось, что все это последствия конфликта Юрия Шатунова с правообладателями «Ласкового мая». О том, что происходит, рассказал PR-менеджер артиста Аркадий Кудряшов.

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«Это сделали правообладатели группы. Они приняли решение удалить клипы с участием артистов, которые отказались перезаключить договор. Шатунов в их числе. Но я считаю, что видеоролики удалены незаконно», — цитирует «ФАН» Кудряшова.

Вместе с давними записями были удалены и современные песни, которые не входят в судебное разбирательство Шатунова и Разина.

Юрий Шатунов с сожалением признает, что данная ситуация может навредить его творчеству. И даже допускает, что исчезнет его авторский канал на YouTube, сообщает 5-tv.ru.

«Мы пока сами не понимаем, что происходит», — говорит менеджер певца.

Напомним, что Андрей Разин и Юрий Шатунов судятся уже много лет. Шатунов пытается отстоять свое право выступать со своим репертуаром 80-х годов, но пока все суды он проиграл. Андрей Разин уверяет, что не враг Юрию, и винит во всем только его пиар-менеджера.

«Я — на стороне Юры, но, видит Бог, я ничего не могу сделать, потому что эта банда слишком долго пудрит ему мозги и вытягивает у него последние средства для того, чтобы он боролся с ветряными мельницами как Дон Кихот. Надеюсь, что разум возьмет верх и Юра найдет возможность со мной связаться. Уверен, вместе мы разрешим ситуацию, которая сейчас существует», — написал не так давно Андрей Разин в Instagram.

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