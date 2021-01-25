«Полгода был на реабилитации»: знакомый Шаляпина предположил, что могло стать причиной гибели комика

Известие о смерти стендапера Александра Шаляпина стало шоком не только для поклонников, но и для его близких и друзей. Хотя, по словам его коллеги по цеху Карена Арутюнова, у Шаляпина были проблемы в последнее время.

«Мы уже довольно долгое время с ним не общались. Дело в том, что он отошел от дел, боролся с алкогольной зависимостью, был на реабилитации полгода, может, больше», — цитируют 5-tv.ru Арутюнова.

Что именно стало причиной гибели комика, Арутюнов пока не знает, он связывает случившееся с состояние здоровья коллеги.

Напомним, что тело Александра Шаляпина нашли дома на Хорошевском шоссе. Обнаружила артиста мертвым его супруга. По предварительной информации, Шаляпин мог покончить жизнь самоубийством.

«Да, у него были проблемы. Но он лечился. В последнее время все контакты были только через его жену, но с ней я не поддерживаю связь», — прокомментировал Карен возможные причины смерти друга.

Александр Шаляпин был известен не только как участник Stand Up Show (Comedy Club), он также снимался в кино. Среди работ, где засветился артист, — «Глухарь-2», «Жуки», «Бумер: Фильм второй», «Карпов» и другие.

В свою очередь блогер, телеведущий Илья Соболев отметил, что Александр Шаляпин был «очень хороший и позитивный парень».

«Он был оригинальным комиком. Очень артистично показывал свои номера. Он же был актером по своему внутреннему ощущению. Он ведь и в эпизодах фильмов снимался», — отметил Соболев в беседе с «ФАН».

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