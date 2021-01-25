«Никакого блата не было»: Виктор Добронравов рассказал о «кумовстве» своей семьи

37-летнему актеру Виктору Добронравову не раз приходилось слышать упреки, что дорогу на сцену и в кино ему проложил отец Федор Добронравов. В одном из интервью мужчина признался, что после детства, проведенного за кулисами театра «Сатирикон» у него не оставалось другого выбора, кроме как стать артистом. Но Виктор уверяет, что в его карьере не было блата, и даже с известным отцом дорогу пришлось прокладывать себе самому.

«Главное, что я сам знаю, как я жил и как пришел туда, где нахожусь сейчас. Я поступил на платное отделение, никакого блата не было. На бюджет меня перевели из-за хорошей учебы. А что говорят другие, мне все равно. Сейчас вообще так много негатива вокруг, и этот пресловутый хейт настолько вошел в нашу жизнь, что люди даже не замечают, как они во всем этом погрязли», — сказал Виктор изданию Ok Magazine.

На хейтеров в социальных сетях актер старается не обращать внимания, но их комментарии его все равно задевают.

«Вот ты живешь, работаешь, набиваешь какие-то шишки, ошибаешься, у тебя своя дорога, свой путь, полный всяких трудностей…» — рассуждает Виктор.

В пример он привел фильм «От печали до радости», в котором сыграл с отцом и братом. Федор Добронравов выступил также продюсером этой картины и остался в долгах, зато подарил зрителям доброе кино про любовь и семью. Однако в комментариях писали, что этот проект — сплошное кумовство Добронравовых. Виктор признался, что не знает, как бороться с подобного рода глупостью.

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