Анастасия Шубская в песочном жакете и черном платье по фигуре устроила посиделки с подругами

Анастасия Шубская является младшей дочкой покойной актрисы Веры Глаголевой. Она также дружна со своими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми. Но уже несколько лет девушка живет в США со своим мужем Александром Овечкиным. Обычно они пару раз в год приезжают на родину. Однако в минувшем году супруги прилетели в Москву и предпочли задержаться. Более того, они взяли с собой детей: двухлетнего Сергея и семимесячного Илью.

Благодаря тому, что Шубская находится на родине, все семейные праздники она отмечает с родными. На днях девушка повеселилась на вечеринке в честь своего отца, который отмечал день рождения. На празднике выступила даже Полина Гагарина. А вот в воскресение, 24 января, Анастасия решила развеяться. Она отправилась на встречу с подругами в черном силуэтном платье и песочном жакете. Девушка давно предпочитает элегантные и сдержанные образы.

Жена Овечкина устроила застолье. В соцсети она поделилась кадрами, на которых сидит за столом с подругами. Все они успели не только поесть, пообщаться, но и повеселиться.

Поклонники восхитились красотой Анастасии. Многие отметили, что она очень постройнела. Скорее всего, Шубская оставила наследников под присмотром родственников или нянь. С недавних пор она перестала скрывать лицо маленького Ильи. А старший сын хоккеиста уже пробует кататься на коньках с клюшкой. Многие ему пророчат не менее блистательную карьеру, чем у отца.

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