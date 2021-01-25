«Все это — я»: Юлия Высоцкая рассказала, какое место занимают YouTube-проекты в ее жизни

У актрисы Юлии Высоцкой спросили, как ей удается комбинировать работу в кино, в театре, а еще телеведущей и блогера, и не хотела бы она посвятить себя чему-то одному. 47-летняя женщина ответила, что, если бы в какой-то одной сфере ей поступило достаточно интересное предложение, то она сделала бы его своим главным приоритетом. Однако все ее занятия, так или иначе, являются проявлениями ее артистизма.

«Проект «Едим дома!» и все вытекающие из него истории возникли в какой-то момент именно потому, что мне не хватало реализованности в моей основной профессии. Впрочем, все, чем я занимаюсь, в том числе и кулинарные проекты, и YouTube-программы — это ипостаси моей актерской профессии. Все это — я, и в предлагаемых обстоятельствах, во всем, что я делаю, есть определенная доля перевоплощения», — поделилась артистка с Hello!.

У Высоцкой также спросили, остается ли время на хобби при таком обилии занятий. Юлия ответила, что для нее это работа над собой, которая включает спорт, правильное питание, самообразование и прочие вещи, которые нельзя прерывать.

Напомним, что актриса замужем за 83-летним кинорежиссером Андреем Кончаловским, у пары двое детей. В 2020 году знаменитый супруг звезды выпустил картину «Дорогие товарищи» с Юлией в главной роли. Фильм номинирован на «Оскар» от России.

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