Сделала лучше: как Меган Маркл изменила принца Гарри

Меган Маркл изменила принца Гарри. Об этом говорит королевский эксперт Шон Смит. В своем интервью Daily Star он отметил, что актриса сделала герцога Сассекского лучше по всем параметрам.

«Принц Гарри — человек, который дважды служил в Афганистане, и это действительно его создало. Его служебная карьера превратила мальчика в мужчину, а партнерство с Меган Маркл сделало его лучше», — цитирует издание Смита.

По словам эксперта, у Маркл много харизмы, которой, сейчас не хватает королевской семье. Именно это качество Смит считает главным в герцогине.

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Напомним, что Меган и Гарри отказались от королевских обязанностей весной прошлого года. Они переехали в США, где летом купили собственный дом, а позже заключили многомиллионный контракт с Netflix.

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