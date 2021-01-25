Экс-возлюбленная Брэда Питта Николь Потуральски беременна

Немецкая модель Николь Потуральски беременна. Об этом заявляет Micky со ссылкой на Us Weekly. Таблоид опубликовал фото 27-летней девушки, предположив, что она может находиться в интересном положении. Как известно, о романе Брэда и Николь стало известно в августе прошлого года. Тогда Питт привез Потуральски в свое поместье на юге Франции, где они провели каникулы. После этого немка вернулась в Германию, а актер — в США.

«Если Николь беременна, есть шанс, что это ребенок Брэда. Он, очевидно, находился с ней во Франции до конца августа, а это значит, что ей будет около пяти месяцев», — сообщает источник.

больше по теме После расставания с Николь Потуральски Брэд Питт приехал домой к Анджелине Джоли Инсайдер сообщает, что актер хочет помириться с бывшей женой и закончить судебную тяжбу по опеке над детьми.

Напомним, что о разрыве пары стало известно в октябре прошлого года. Мировые СМИ утверждали, что инициатором расставания была Николь, которая решила вернуться к мужу, 68-летнему ресторатору Роланду Мэри.

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