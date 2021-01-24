«Бюст так и притягивает взгляд»: Нюша в эффектных блестках засветила «ложбинку греха»

Певица лишила поклонников дара речи, показав, что обладает не только потрясающими вокальными данными, но и шикарным звездным телом.

Нюша поделилась в Stories микроблога соблазнительными кадрами. Возлюбленная Игоря Сивова крупным планом запечатлела свое головокружительное декольте, представ в переливающемся и мерцающем платье. Особое внимание поклонников привлекли соблазнительные изгибы звездного тела певицы. Нюша сверкнула «ложбинкой греха», показав, чем так щедро наградила ее матушка природа. При этом у поп-дивы есть дочка Симба. После родов новоиспеченная мамочка не сразу похудела, ей пришлось придерживаться диеты. Однако сейчас она довольна своей внешностью и фигурой: точеной талией, пышной грудью и соблазнительными бедрами. Певица то и дело показывает пикантные снимки в дерзких концертных нарядах.

«Прелестница!!», «Конечно, все тут смотрят только в глаза!! Кого вообще интересует это декольте?!», «Шикарная мамасита», «Ух, размерчик что надо», «Ню, да вы шалунья», «Пикантненько», «Бюст так и притягивает взгляд», «Какая хорошенькая», «Сочная милашка», «Очаровашка», «Секси-леди, просто огонь!!», «Воспламенила тут всех!! Что за штучка», — пишут фолловеры.

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