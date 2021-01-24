«Тельце просто секси»: Пелагея в леопардовом бикини «случайно» засветила бюст в лифе

Певица Пелагея взбудоражила фантазию поклонников, представ на отдыхе сразу в двух купальниках: сначала певица облачилась в оливковое бикини, а потом — в леопардовое. При этом бывшая жена хоккеиста Ивана Телегина продемонстрировала соблазнительные формы: мягкий животик,округлые бедра и пышную грудь. Такой женственной фигурке, как считают поклонники певицы, могут позавидовать «иссушенные инста-модели, питающиеся одной маковой росой». Пелагея при всей своей стройности выглядит весьма и весьма соблазнительно. «Все при ней!! Просто богиня», — восхищаются певицей ее подписчики.

«Птичка-певунья», «Поля, вы самая лучшая, такая веселушка», «Пусть ваш Ванька кусает локти», «Ух, фантазия пошла», «И как муж от вас ушел!! Тут же есть все, что нужно, такая фигурка», «Тельце просто секси», «Мягкий животик и сладкие тыковки», «Красотка», «Тропикана-женщина!!», «Муза!!», «Фигурка мечта», «Тыковки соблазнительные», «Восхитительная», — пишут фолловеры.

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