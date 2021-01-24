«Спустя много лет»: Наталья Рудова показала архивный кадр с сестрой

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» опубликовала на своей страничке снимок из семейного альбома. Наталья Рудова показала сестру Оксану на редком памятном фото.

Подруга модели Анастасии Решетовой редко видится из-за работы и расстояния с семьей, которая живет в Актау. Именно в этом городе родилась и выросла Наталья.

«Это мы с моей любимой сестренкой Оксаной в своем родном городе Актау на Каспийском Море!! Приехали в этот день туда спустя много лет! У тебя сегодня день рождения! Я хотела сказать, на сколько сильно я тебя люблю!! Ты мое сокровище! Моя роднуля!! Пусть у тебя в жизни все будет круто и так, как ты этого хочешь!» — прокомментировала фотографию актриса.

На снимке Наталья и Оксана широко улыбаются на камеру. Именно эта лучезарная улыбка выдала кровное сходство девушек. Поклонники признали, что сестры походят друг на друга как две капли. Отличает их только цвет волос. В отличие от знаменитой сестры, Оксана предпочитает каштановый оттенок, а не блонд.

«Улыбка до ушей», «Вы обе красотки», «Ого! Это ваша сестра? Похожи».

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