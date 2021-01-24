«Взгляд не отвести»: Анна Бузова опубликовала кадры с самыми близкими людьми

32-летняя бизнесвумен запечатлелась с сестрой и папой на празднике.

Младшая сестра телеведущей Ольги Бузовой разместила под последним постом фотоотчет с важного для нее мероприятия. По словам Анны Бузовой, родные и близкие подруги помогли ей в трудные времена. Особенно дорога для девушки ее сестра. Именно с ней модель опубликовала сразу несколько снимков.

Напомним, что недавно Ольга Бузова отметила 35-летие. На праздник была приглашена и ее младшая сестра Анна. Девушка подарила артистке песню собственного сочинения и исполнила ее вместе с близкими подругами участницы шоу «Ледниковый период».

У сестер стало традицией дарить друг другу творческие подарки. Каждая из девушек считает себя успешной и обеспеченной. А вот теплоты и заботы много не бывает. Поэтому Ольга посвящала свои танцы на льду младшей сестренке. А Анна спела для бывшей девушки шоумена Давида Манукяна.

«На огромном желании порадовать и удивить нашу, мы написали эту песню. И, знаете, честно, эти эмоции бесценны, — отметила Анна.

Также девушка оставила в своем микроблоге кадры, на которых можно увидеть ее в объятиях сестры и папы. Как ранее заявила девушка, их мама не смогла лично поздравить старшую дочь. Поскольку находилась в больнице с бабушкой сестер.

Поклонники семьи Бузовых порадовались за сестер и были восхищены их красотой:

«От Аниных волос просто взгляд не отвести!», «Красивые девушки», «Очень красивые и очень милые», «Улыбка лучезарная, глазки горят», «Просто необыкновенные».

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