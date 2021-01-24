«Малахов на подтанцовках»: Эвелина Бледанс повеселилась на вечеринке Маши Малиновской

Телеведущая Эвелина Бледанс разместила в одной из последних публикаций на своей странице в микроблоге ролик со дня рождения модели и актрисы Маши Малиновской.

Напомним, что знаменитости на днях исполнилось 40 лет. Свой юбилей Малиновская отпраздновала с размахом. О чем и написала Бледанс в своем микроблоге. Актриса комедийного сериала «Фитнес» опубликовала видео, в котором выступает вначале в роли комментатора, а потом и музыкального исполнителя.

«Маша Малиновская поет на своем дне рождения. На подтанцовках Андрей Малахов», — отметила Бледанс.

Кроме Бледанс и Малахова, среди звездных гостей на празднике Малиновской были певец Шура и модель Милана Тюльпанова.

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«Маша красивая и самодостаточная девочка. Ее энергия бьет через край, а сама Машуля называет себя брутальной», — написала в комментариях к видео Эвелина.

Напомним, что Маша Малиновская замужем за депутатом Денисом Давитиашвили. В 2011 году у пары родился сын Мирон. От предыдущих отношений у теледивы нет детей.

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