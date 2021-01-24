«Игриво оголилась»: 35-летняя Боярская в лифе цвета незабудки засветила пикантные родинки на груди

35-летняя Елизавета Боярская редкий гость на светских раутах. Она мама двоих детей и думает в первую очередь о благополучии семьи, поэтому посещать разного рода тусовки у актрисы нет времени. Всю себя возлюбленная Максима Матвеева отдает близким и творчеству. Не так давно супруги переехали в Северную столицу. Как говорит муж актрисы, в Питере у них все в шаговой доступности от дома: школа, садик, развивающие кружки для детей — все это они объезжают без пробок. Но и в Москве пара бывает часто, тут их поклонники, театры, съемки и гастроли никто не отменял.

На личной страничке в Instagram Елизавета Боярская поделилась весьма и весьма соблазнительным снимком, что не совсем в характере актрисы. В кадре она предстала в лифе цвета незабудки, сверкнув пикантными родинками, как отметили ее поклонники, «целым созвездием» на округлых полушариях груди. Такой снимок тут же привлек внимание верных почитателей артистки, которые восхитились ее природной красотой и естественностью.

«Какая вы красивая, светлая», «Целое созвездие любви на теле», «Доченька нашего Д’Артаньяна», «Игриво оголилась», «Вы прекрасны без макияжа», «Они с мужем как брат с сестрой. Глаза, взгляд. Все похоже», «Умиротворенный и счастливый взгляд», «Милая и нежная!!», «Вами хочется любоваться и восхищаться!!», «Элегантная леди», «Красивая фигурка, просто на зависть!! А ведь у нее двое детей», «Чувственно», «Само совершенство», «Изящная и манящая, любим вас», — пишут фолловеры.

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