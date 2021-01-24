«Очень-очень рада»: Моргенштерн поздравил свою девушку с миллионом подписчиков в TikTok

На странице избранницы рэпера и бизнесмена Моргенштерна появились кадры праздничного торта. Девушка объяснила, что такой сюрприз ее ожидал от любимого. Алишер заказал тематический торт и порадовал Дилару новым iPad Pro, чтобы отпраздновать прибавление аудитории девушки в социальной сети TikTok. Сейчас у Дилары Зинатуллиной один миллион подписчиков.

Отметим, что помог набрать подписчиков девушке сам Алишер. После того, как популярный артист представил свою возлюбленную публике, на Дилару стала подписываться большая часть аудитории самого Моргенштерна. Уроженка Уфы начала снимать ролики в TikTok, а цифры просмотров и поклонников увеличились. Однако знаменитости все еще не хватало около 20 тысяч подписчиков до миллиона. Тогда на помощь Диларе пришел ее возлюбленный. Алишер попросил своих фанатов подписаться на девушку. А за это он пообещал показать им подарки в честь знаменательного события. К слову, всего за 15 минут цель была достигнута.

«Порадуем женщину. Сегодня, конечно, не восьмое марта. Но надо миллион срочно, давайте!» — обратился к поклонникам «Человек года — 2020» по версии GQ.

Когда заветная цифра была набрана, Алишер вручил Диларе огромный торт и iPad.

«Я очень-очень рада!!» — поблагодарила бойфренда Зинатуллина.

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