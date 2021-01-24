«Нравиться нет смысла»: Виктория Дайнеко в мокром купальнике продемонстрировала бесконечно длинные ноги

Поп-исполнительница Виктория Дайнеко разместила в одном из последних постов личной страницы свежий кадр в крошечном бикини. Девушка похвасталась длинными стройными ногами и красивым декольте.

Артистка не является обладательницей сочных форм. Однако для своих поклонников Виктория самая лучшая. Некоторые подписчицы и вовсе завидуют идеальной фигуре красавицы. А вот мужчины не перестают оставлять комплименты в комментариях под фото знаменитости:

«Ты лучшая, ты красотка и правильные слова говоришь», «Секси!», «Вика, Вы красавица!», «Наша прекраснейшая королева!».

«Всем нравиться нет смысла. Мы живем один раз, поэтому тратить эту жизнь на то, чтобы угодить другим, совершенно без толку. Жить по сердцу и так, как хочешь ты. Пусть поймут не все, но рядом будут только те, кто принимает тебя такой, какая ты есть», — такой комментарий оставила сама Виктория.

Певица не считает себя совершенной, но и гневным словам хейтеров она тоже не верит. Знаменитость призывает всех людей жить так, как хочется им: иметь любое тело, публиковать смелые фото и просто наслаждаться моментом.

Смотрите также: