Семейный уикенд: Ксения Бородина в дутом пуховике и с сумкой Dior пришла на каток с дочками

Телеведущая поделилась кадрами с катка. Она не стала скрывать, что плохо держит равновесие в специальной обуви.

Ксения Бородина не скрывает, что любит хорошо выглядеть. В ее роскошном доме есть гардеробная, где она хранит люксовые наряды и обувь. Каждый сезон телеведущая пополняет шкафа с нарядами не только нарядами для себя, но и дочек: Маруси и Теоны. Наследниц она старается не баловать и отмечает, что они хорошо учатся. Лишь в минувшем году на день рождения своей младшей дочке Теоне она подарила телефон.

После отдыха на Мальдивах Ксения снова стала регулярно ездить на съемки. Однако первые выходные она посвятила семье. Так как в Москве потеплело, артистка отправилась на каток в Москве. Телеведущая облачилась в сиреневый спортивный костюм и черный дутый пуховик. Наряд дополнила сумка Dior. Дочки знаменитости тоже облачились в пуховики, дополнив их вязаными шапками.

«Процесс, конечно, будет долгим. Мама на коньках!» — отметила Бородина.

Девушка каталась хуже старшей наследницы, но не хуже всех. «Бабушка Теюшу учит. Тей, возьми пингвина! Так легче будет», — посоветовала она. В соцсети телеведущая опубликовала кадры с отдыха, похваставшись семейной идиллией. Поклонники были в восторге от увиденного. Многие отметили, что Бородина прекрасная мама.

«Милые девчата», «Три девицы», «Словно подружки», «Ксения, какая вы всегда стильная», «Новая сумка при вас», «Прекрасные выходные, а у нас снега нет», «Ой, как быстро растут дети», — прокомментировали пост подписчики.

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