«Красотка с загаром»: 39-летняя Ксения Собчак засветила плоский живот в ярком мини-бикини

Телеведущая похвасталась своей коллекцией украшений, с которой она приехала на курорт.

Ксения Собчак обычно редко оголяется. Даже на отдыхе она предпочитает делать красочные фото, но без обнаженных прелестей фигуры. Но после свадьбы с Константином Богомоловым телеведущая стала более смелой и порой выставляет кадры, на которых позирует в откровенных нарядах. А вот для выходов в свет девушка выбирает элегантные платья и костюмы. После новогодних каникул, которые звезда провела в Санкт-Петербурге, она улетела в отпуск.

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Вот уже несколько дней Собчак отдыхает на Мальдивах. Накануне она поделилась пляжным фото, на котором позировала с сыном Платоном. Телеведущая не удержалась и сняла видео. Она решила похвастаться не только роскошной виллой, но и своими аксессуарами. На кадрах журналистка предстала в коралловом мини-бикини. Поверх Ксения накинула шифоновую тунику. Она покрасовалась, показав плоский живот. Затем журналистка стала доставать из шкатулок и сумочек бусы и подвески.

«Много вопросов про украшения, поэтому расскажу вам, что я с собой беру в дорогу. Во-первых, я люблю всякие такие африканские украшения. замечательная девушка из делает. Это я заказала из Лос-Анджелесе всяких цветов. Очень красивые. А тут очень большие и красивые из редких пород дерева», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились красотой Ксении. Многие восхитилась ее стройностью. Более того, Собчак опровергла слухи о беременности, которые ходили в прошлом году. «Красотка с загаром», «Почти 40, а фигура модели», «И когда вы все успеваете», — стали писать пользователи Сети. К слову, Ксения занимается йогой и порой устраивает себе тренировки.

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