«Не позорьтесь»: 54-летняя Наталья Штурм ужаснула фанатов откровенным фото в нижнем белье

Наталья Штурм всегда любила делится провокационными кадрами. В ее дискографии только пять песен, одна из которых не была издана. Прославила артистку песня «Школьный роман». Она была замужем за Сергеем Деевым, которому родила дочку Елену. От второго брака у нее есть сын Арсений. В последние годы певица меняет молодых бойфрендов. Устроить личную жизнь она не может, хоть в 54 года и обладает подтянутыми формами.

Похоже, что у Штурм появился новый возлюбленный. Накануне она опубликовала смелые постельные фото. Певица позировала в черном нижнем белье с сеточкой и акцентом на пышном бюсте. За талию ее обнимал мужчина. Сама артистка лежала в цветах. При этом она была без макияжа.

«После спортзала я нюхаю розы», — написала Наталья.

Затем она опубликовала еще один кадр в нижнем белье, уже засветив свои бедра крупным планом. Поклонники были озадачены таким поведением певицы, которая лишь в 2019 году стала бабушкой. Многие осудили ее за пикантные фото. «Бедные дети этой женщины, жалко..», «Наташа, что с вами происходит?», «А девочка так и не выросла», «Девочка Наташа, 56 годиков», «Не позорьтесь», «Остановитесь, дети смотрят», «Перещеголяла даже Волочкову», — прокомментировали пост подписчики.

На критику певица отвечать не стала. Раньше она размещала и более смелые фото. По ее словам, любая женщина достояна того, чтобы чувствовать себя привлекательной. Своей фигуры артистка не стесняется.

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