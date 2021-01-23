«Моя любовь»: Ирина Алферова впервые показала своего приемного сына Александра

Ирина Алферова давно восхищает поклонников своей красотой, а также талантом. В кино она сыграла десятки ролей и была первой красавицей в СССР. Она состояла в браке с Александром Абдуловым. О том, почему у них не было детей, артистка пояснила в передаче «Привет, Андрей!». Вместе с ней на съемках побывала ее единственная родная дочка Ксения от первого брака с дипломатом Бойко Гюровым.

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Вот уже больше 25 лет Алферова счастлива с актером Сергеем Мартыновым. Он не снимается в кино. По словам актрисы, режиссеры очень ревностно к нему относятся. Мужчина теперь помогает по дому и даже сделал ремонт своими руками. Ирина Ивановна тепло отзывается о его детях от прошлых отношений Анастасии и Сергея, которым она стала мамой. Также артистка усыновила наследника своей сестры Татьяны, которая умерла в 1997 году.

Александр пришел в студию впервые. «Моя любовь», — воскликнула Алферова. Молодой человек рассказал, что произошло и как он относится к тете, ставшей ему мамой.

«Моя мама — сестра Иры. Мы жили в Новосибирске и меня перевезли в Москву. Слава Богу, меня заранее подготовили. С детства я называл Иру мамой. В такой ситуации многие могут себя бедным родственником. У меня было наоборот. Мне было всегда в три раза больше внимания и до сих пор так. Мне было 11 лет», — поделился Александр.

Он также признался, что Ксения — его крестная мама и тоже его воспитывала. Она воспринимает парня, как своего брата. По ее словам, Саша был окружен гиперопекой. До сих пор Алферова готова его накормить супом в любой момент.

«Я работаю в строительной компании и копирайтером», — признался он.

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