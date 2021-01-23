«Та еще чертовка»: постройневшая внучка Боярского в боди сразила поклонников пышным бюстом

У Михаила Боярского и Ларисы Луппиан дружная семья. Они вырастили дочку Елизавету и сына Сергея. Примечательно, что сын подарил актеру внучек, а дочка — внуков. Одна из внучек Екатерина не так давно отметила 22-летие. Девушка не раз появлялась со знаменитым дедушкой на красной дорожке. Она обладает пышными формами. Поклонники уверены, что блондинка пошла в красотой в свою бабушку.

Внучка Боярского давно живет самостоятельно. Нестандартная фигура не мешает ей участвовать в фотосессиях. Накануне она поделилась новыми снимками. Девушка снялась в дерзком образе. Екатерина предстала в узком боди с откровенным декольте и массивных ботинках. Постройневшая модель сидела на диване, демонстрируя не только бесконечные ноги, но и пышный бюст. Родственница артиста стала заметно стройнее.

«Не сладкий сон, но я адская ночь», — написала она.

Поклонники были сражены красотой девушки. Многие одарили Екатерину комплиментами и даже отметили, что она могла бы стать профессиональной моделью. «Красивый мейк и клевый образ», «Ах, чертовка!», «Это ноги или ласты», «Какая девушка», «Потрясающий вид», «Маловат наряд, дыньки прям вжались», «Та еще чертовка», «Вот это талант», «Невозможно красивая», «У Семенович есть конкурентка», — прокомментировали пост подписчики.

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