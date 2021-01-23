«Ты же мама!»: после развода Гагарина снялась полностью обнаженной, засветив пышные бедра

Певица настолько раскрепостилась, что поразила поклонников. Даже актрисы не всегда решаются на столь смелые кадры.

Полина Гагарина редко рассказывает о личной жизни. Однако в минувшем году она рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Девушка сначала не давала комментарии, а потом подтвердила, что переживает развод. Она теперь сама воспитывает дочку Мию. Также у нее есть сын Андрей от первого брака. Артистка не запрещает экс-возлюбленному навещать наследницу. Однако мужчина едва не запретил ей лететь с малышкой на Мальдивы.

Еще в октябре стало известно, что Полина снимается в третьем сезоне сериала «Бывшие». Девушка максимально смело дебютировала в кино. В первой серии она появилась абсолютно обнаженной. Певица предстала в туфлях-лодочках на шпильке. Она прошла в кадре, засветив все прелести фигуры. Одной из самых пикантных сцен в сериале стала та, где Гагарина стоит у окна, показав пышные бедра. Поклонники даже заподозрили, что в этой сцене снималась ее дублерша, так как артиста известная своей стройностью.

Потом Полина просыпается в квартире и встречает одного из главных героев, которого играет Денис Шведов. «Ты кто? Что вчера было?» — изумляется героиня певицы.

Поклонникам столь откровенные кадры показались слишком пикантными для матери двоих детей. Одни восхитились ее красотой, а другие подвергли критике. Однако ранее Гагарина признавалась, что готова к осуждению, так как сцены очень горячие. По ее словам, в обычной жизни она скромная и сниматься голой ей было очень неловко. «Совсем стыд потеряла», «Еще одна Асмус», «Вот это фигура! Полина, это точно вы?», «Поля! Какие виды! Какая роскошная!», «Вот это смелость, браво», «Ты же мама! Как так можно», — стали комментировать серию пользователи Сети.

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