«Поскорее наступило»: Карина Андоленко в платье небесного цвета помечтала о лете

Исполнительница главной роли в фильме «Спасская» недавно разместила в своем профиле фото в платье ярко-голубого цвета. Примечательно, что снимок уже не новый. Однако ранее Карина Андоленко не показывала его своим поклонникам.

Поводом для публикации стало желание актрисы скорее вернуть лето и теплые деньки. Андоленко вспоминала, как грелась в лучах солнца и могла носить легкие платья. Один из таких аутфитов Карина продемонстрировала на фото. Для летней прогулки знаменитость выбрала нежно-голубое платье длины миди. Романтичность в образ добавили рюши и пышный подол наряда. Нельзя было не заметить и прическу артистки. Обладательница белокурых прядей сделала укладку в виде легких локонов. По словам поклонников актрисы, это придало образу особый шарм:

«Вы, как солнце, в ярко-голубом небе! Красота неземная!», «Всегда вдохновляюсь вами, Карина», «Кариша, красавица ненаглядная! Ты и есть богиня — Лето! Твоя улыбка, прекрасные глаза и сама душа — все источает солнечные летние лучи, тепло и радость».

Сама Андоленко написала следующее в комментарии под фото:

«Как же хочется, чтобы поскорее наступило лето! Солнце, теплый воздух, летние веранды и вечерние прогулки по Москве! Я, конечно, абсолютно летний человек, могу наслаждаться зимой только до новогодних праздников, дальше мой организм требует включить солнце и тепло!».

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