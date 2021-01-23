«Скучаю»: Алика Смехова призналась в любви ко всему индийскому

Артистка Алика Смехова запечатлелась в ярком костюме индийского народа и разместила получившееся фото в личном профиле.

Звезда сериалов «Дневник доктора Зайцевой» и «Запретная любовь» поделилась с поклонниками частичкой своей души. По словам Смеховой, Индия — одна из стран, которая вызывает у нее бурю эмоций. Сегодняшняя обстановка в мире не позволяет знаменитости отправиться, куда она пожелает. Однако дочь актера Вениамина Смехова находит способ погрузиться в атмосферу путешествий и в Москве. Иногда в этом ей помогают друзья.

Так, на дне рождения бывшей жены режиссера Федора Бондарчука — Светланы Бондарчук — Смехова окунулась в мир культуры Бразилии. А для того, чтобы примерить настоящий наряд индианки, артистка отправилась в центр йоги. Смехова активно практикует занятия со специалистом и уже достигла определенных результатов, о чем рассказывала ранее.

«Очень скучаю по Индии. В свое время бывала во многих индийских штатах и даже в штате Керала. Пандемия нарушила все планы и поездки, но я нашла кусочек Индии и в Москве. Скоро я буду «звонкая и тонкая». На фото я в комнате для отдыха», — отметила Смехова.

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