«Бенгальская тигрица» Маргарита Мамун в желтом бикини похвасталась идеальной фигурой

Олимпийская чемпионка 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Маргарита Мамун в Instagram поделилась красивой фотографией. На снимке она запечатлена на отдыхе в желтом бикини. У спортсменки, которой сейчас 25 лет, потрясающая фигура. На фотографии она запечатлена рядом со своим подросшим за последнее время сыном Львом, которому всего годик.

«Лева словно мальчик с картинки», «Как он вырос уже. Очень красивый мальчик, как, впрочем, и его мама», «Рита – у вас невероятная фигура. Прекрасно выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Маргарита Мамун в детстве получила прозвище «Бенгальская тигрица». Дело в том, что ее отец родом из Бангладеш. Однажды на неофициальных соревнованиях в юности она даже представляла эту страну.

больше по теме Маргарита Мамун показала сына и назвала его имя Олимпийская чемпионка недавно стала мамой. Вскоре после выписки из роддома она показала подписчикам малыша.

Добавим, что Маргарита Мамун замужем за известным российским пловцом Александром Сухоруковым. В 2016 году он в красивой обстановке на олимпийском балу сделал предложение своей любимой девушке. В сентябре 2017 года пара официально сыграла свадьбу.

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