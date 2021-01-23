«Первое большое интервью за десять лет»: Малахов запечатлелся с вечно юной Алферовой

Актрисе в марте нынешнего года исполнится уже 70 лет, но она великолепно выглядит.

Телеведущий Андрей Малахов в Instagram разместил совместный кадр с замечательной советской актрисой обворожительной Констанцией Ириной Алферовой. Она стала гостьей его популярной программы «Привет, Андрей!» На снимке замечательная актриса стоит с букетом цветов. Она, надо признать, находится просто в потрясающей форме. Причем в этом году ей исполнится уже 70 лет.

«Сегодня самая красивая актриса советского кино Ирина Алферова расскажет все! Первое большое телеинтервью за последние 10 лет!» Андрей Малахов

«Драгоценная и любимая наша актриса. С годами выглядит все лучше и красивее», «Она, конечно, красавица от бога. Такими остается только любоваться», «Невероятная красавица», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Алферова – народная артистка России. Ее вторым мужем был актер Александр Абдулов. С 1995 года она вместе с актером Сергеем Мартыновым. Они познакомились на съемках картины «Звезда шерифа».

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