«Шикарное тело»: Елена Север в зеленом купальнике показала, как должна выглядеть женщина в 47 лет

Певица Елена Север в Instagram поделилась красивым кадром в зеленом купальнике. На фотографии она держит в руках сотовый телефон. При этом у звезды, что не может вызвать уважение, идеальная фигура. Не будет забывать, что исполнительнице уже 47 лет. Таким формам вполне могут позавидовать и более молодые красавицы.

В своем посте Елена Север спросила поклонников, кто из них уже посмотрел картину «Не лечи меня».

«Шикарный фильм. Особенно понравился Ванечка Янковский», «Какое все-таки у вас шикарное тело», «Леночка, вы просто огонь. Впрочем, как и всегда», — отметили в комментариях пользователи.

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Отметим, что в картине «Не лечи меня» Елена Север выступила в роли продюсера. По сюжету, главный герой хирург-травматолог Илья постоянно попадает в беду из-за своей доброты. То он вынужден жениться на спящей пациентке, то скрывает сына чиновника в больнице — на что только не пойдешь ради спасения больных.

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