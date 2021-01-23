«Надеюсь, что он мне очень понравится»: дочь Полины Гагариной приготовила для отца чизкейк

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в сторис Instagram показал, как его дочь от певицы Полины Гагариной готовит для отца чизкейк.

«Что ты делаешь, скажи?» — спросил в начале видео Исхаков наследницу.

«Я крошу печение, чтобы сделать пирог. Чизкейк. Банановый крем добавляю в творог. Я, Мия Исхакова, приготовил чизкейк и надеюсь, что он мне очень понравится», — произносит довольная собой девочка.

«Я действительно очень трепетно отношусь к семье. Есть свободное время – разу стремлюсь к дочке. Меня стало меньше последнее время, тем более так ценны наши часы вместе. Что вообще может быть важнее».

Дмитрий Исхаков

Напомним, что Исхаков и Гагарина расстались в прошлом году. Причем у певицы сейчас роман со своим саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Он старше певицы на 14 лет. Не так давно вместе с возлюбленным исполнительница вместе отдыхала на Мальдивах. Причем она без спроса Исхакова увезла их общую дочь за границу, хотя он был против. Как ей это удалось — остается только гадать.

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