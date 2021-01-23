«Ты прекрасна!»: Наталья Рудова поздравила Анастасию Решетову с днем рождения

Исполнительница главной роли в фильме «Любовь в городе ангелов» разместила в своем профиле совместное с бывшей девушкой Тимати видео. Так Наталья Рудова поздравила одну из своих лучших подруг — модель и бизнесвумен Анастасию Решетову.

Артистка оставила короткое поздравление. Наталья намекнула, что главные фразы и сокровенные пожелания остались за кадром. Однако некоторые памятные моменты с близким человеком Рудова все же показала поклонникам.

«Мы бандито, gangstaрито… Свободная, красивая, сумасшедшая… Люблю бесконечно! Будь счастлива! Любима! Успешна! Ты прекрасна! Моя девочка, с днем рождения! P.S. Ты все знаешь!», — написала знаменитость.

Также к поздравлению Наталья прикрепила короткий ролик. В нем запечатлены кадры совместных вечеринок и поездок.

«Люблю! Сильно!», — ответила на поздравление Анастасия.

Подписчики Рудовой могли только позавидовать такой дружбе:

«Хорошо, когда есть настоящая подруга, встретившись с ней на старости лет, всегда будет, что вспомнить», «Шикарные красотки», «Как же же классно, что вы есть, такие. Как же приятно смотреть на вас», «Хочу таких подружек!».

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