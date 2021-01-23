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Невероятная черноволосая красотка: фанаты Эдиты Пьехи отыскали ее снимок из молодости

На кадре звезде не больше тридцати лет.

Невероятная черноволосая красотка: фанаты Эдиты Пьехи отыскали ее снимок из молодости
Эдита Пьеха. Фото: Globallookpress.com

На страничке певицы Эдиты Пьехи в Instagram появилась красивая фотография из далекого прошлого. На снимке легендарная певица запечатлена в далекой молодости. На кадре ей не больше тридцати лет. Она невероятная черноволосая красотка.

«Очаровательная Эдита Станиславовна, будьте здоровы и счастливы! Мы вас любим!» «Мой нежный милый ангелочек Эдита Пьеха. Дай бог вам здоровья. Всего самого наилучшего», «Самая, самая прекрасная, неповторимая. Здоровья вам на долгие годы. Очень люблю вас», – отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Эдита Пьеха появилась на свет в далеком 1937 году во Франции. После великой отечественной войны она вместе с родителями оказались в Польше. В 1955 году получила направление на учебу в СССР. Поступила в Ленинградский государственный университет.

Известной на весь Советский Союз она стала в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год. Она выступила с ансамблем Ленинградской консерватории, исполнив композицию «Красный автобус».

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