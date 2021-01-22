«Совсем пошла в разнос»: Кристина Асмус в кружевном лифе засветила округлый бюст в постели

Кристина Асмус в прошлом году стала свободной девушкой. Она рассталась с Гариком Харламовым после семи лет совместной жизни. Примечательно, что девушке предрекали проблемы в семье, когда она снялась в откровенной постельной сцене для фильма «Текст». Но сама актриса заверила, что давно хотела уйти от юмориста. Теперь она стала еще больше сниматься. Артистка даже без стеснения оголяется на камеру.

Недавно Асмус засветила трусы, когда спускалась по лестнице в вечернем платье. При этом потом она отправилась кататься на фигурных коньках с дочкой Анастасией, выбрав стильный пуховой комбинезон. Поклонники отметили, что никогда бы не подумали, что примерная мама способна на такие смелые поступки. Теперь Кристина снова смогла удивить публику. Она опубликовала фото, сделанное в постели.

Сменившая имидж актриса предстала с темными короткими локонами. Она позировала в кружевном лифе на белоснежной постели. Неброский макияж подчеркнул ее природную красоту. Девушка эротично обнажила округлый бюст.

«Блудница», «Ух, какая впадина», «Трусы не забыла?», «Красивая очень», «А марку лифчика написать?», «И где прятала такие прелести?», «Вот это ты даешь», «Красивые бугры», «Даже одеялом не прикрылась», «Совсем пошла в разнос после развода», «Да, актрисы уже не те», Больше показать нечего?»— прокомментировали пост подписчики.

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