«Хюррем в действии»: Нюша с волосами до пят и в ботильонах на шпильке обнажила изящные бедра

Нюша в минувшем году стала активно работать. После рождения ребенка от мужа Игоря Сивова она давала концерты, но была менее активна. Теперь девушка снимает ролики для «ТикТока». Певица даже несколько раз меняла имидж. Она успела побывать с розовыми прядями и примерить пепельный парик. Похоже, что теперь 30-летняя артистка готовится еще больше удивить публику. Она начала год с нового образа.

На днях Нюша делилась домашними кадрами, где была почти с природным цветом волос. А 22 января неожиданно певица поделилась кадром, на котором позировала с волосами до пят черными, как смоль. Девушка облачилась в мини-платье пастельного оттенка и ботильоны под зебру на шпильке. Бандана и украшения с цепями дополнили дерзкий аутфит. Певица присела, обнажив изящные и стройные бедра.

«Вокруг меня буквально „витает“ информация насчет этого 2021 года… и я понимаю, что нужно действовать. Т.е. „проявляться“. И у меня точно есть, что проявить. Очень интересно мне делать что-то новое, поэтому я и решила экспериментировать и кайфовать по полной программе, ну а результатами, конечно, я хочу поделиться с вами, мои любимые. А дальше, я знаю, со мной останутся те, кому это заходит», — заявила звезда.

Она также устроила смелые танцы под латинские мотивы. Нюша не только показала фигуру во всей красе, но свой новый образ. Длинные локоны развивались от каждого ее движения телом. Поклонникам такое преображение артистки понравилось. Многие посчитали, что она стала еще привлекательнее. Некоторым она даже напомнила героиню из турецкого сериала. «Хюррем в действии», «Как же тебе идет черный», «Ню, ты такая красивая, прям как девочка с картинки», «Ого, вот это смена имиджа, красотка», «Совсем не узнать», «Ню, это просто огонь, круто что ты не боишься резких перемен в стиле», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: