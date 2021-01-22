«Все тело блестит от масла»: Седокова в крошечном лимонном бикини вольготно разлеглась на песке

Анна Седокова счастлива в отношениях с Янисом Тиммой. У экс-солистки группы «ВИА Гра» есть трое детей. И не исключено, что в ближайшее время певица подарит нынешнему мужу долгожданного наследника. Однако пока украинская исполнительница с декретом не спешит. Анна любит путешествовать и баловать поклонников пикантными пляжными кадрами. Тем более, что певице есть, что показать. Она обладает восхитительной фигурой: точеной талией, пышными бедрами и волнующими изгибами. На одном из свежих пляжных снимков поп-дива предстала в лимонном купальнике. Анна вольготно разлеглась на пляже, блеснув всем тем, чем так щедро наградила ее матушка-природа.

«Словно мулаточка», «Срамота! Стыд совсем потеряла!!», «Все тело блестит от масла», «Теперь понятно, как вы влюбили в себя Тимму», «Сколько можно отдыхать?!», «Стройная, фигурка на высоте», «Такими бедрами можно любого соблазнить», «Хочется вас ощупать, вы точно настоящая?! Уж слишком идеально!!», «Очаровашка на пляже», «Султан бы распустил гарем», «Морская русалка», «Аууф!! Как стало сразу жарко, сердечко запылало», «Дышать нечем, зачем вы так с нами», — пишут фолловеры.

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