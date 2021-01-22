«Все равно снимай»: Мария Горбань в сарафане цвета фуксии устроила жаркие танцы на Мальдивах

Актриса и звезда сериала «Кухня» заявила, что это самый красивый сарафан в ее коллекции.

Актриса Мария Горбань в Instagram поделилась красивым видео со своего отдыха на Мальдивах. На фотографии она предстала на побережье в сарафане цвета фуксии. Звезда сериала «Кухня» при этом соблазнительно покружилась в такт музыке, показав свои великолепные формы.

«Пожалуй, это самый красивый сарафан в моей коллекции, обожаю».

Мария Горбань

«Невероятно красивый сарафан, но все равно снимай», «Вам вообще идет любая одежда, потому что вы самая красивая», «Шикарен не только сарафан, но и его хозяйка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Горбань — обладательница шикарных форм, которые она нередко демонстрирует перед своими подписчиками. Звезда замужем уже несколько лет за оператором Кириллом Зоткиным. От предыдущих отношений у нее есть шестилетняя дочь Стефания, которую она часто берет вместе с собой на отдых на райский остров.

Смотрите также: