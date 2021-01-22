Юный художник: сын Тимати и Решетовой нарисовал свою первую в жизни картину

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram показала первый рисунок, который нарисовал ее годовалый сын Ратмир Юнусов. На нем можно увидеть некую абстракцию. Судя по всему, малыш рисовал пальчиком при помощи своей мамы.

«Первая картина Ратмира Юнусова», — подписала она кадр.

Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати расстались, когда их общему сыну не было еще и годика. При этом они регулярно проводят время вместе. Часть поклонников сомневаются, что звездная парочка на самом деле живет отдельно. Уж больно мило они общаются.

Впрочем, не исключено, что им просто удалось расстаться хорошими друзьями. Можно, к примеру, вечно наблюдать, как Тимати заботится о своем маленьком наследнике, который остался жить с Анастасией Решетовой. Ребенка музыкант, надо признать, безумно любит.

Добавим, что не так давно Тимати согласился принять участие в шоу «Холостяк». За его сердце будут бороться сразу 26 красавиц. Вскоре на канале ТНТ начнут выходить выпуски популярного проекта.

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