«Ариша всегда рядом»: Волочкова запечатлелась с красавицей-дочкой, которая живет с мачехой

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась редким кадром со своей единственной дочерью Ариадной. Девушка уже ростом с мать. Ариадне сейчас 15 лет. На снимке они стоят на фоне огромного количества букетов цветов. Это подарки танцовщице от благодарных коллег, друзей и поклонников на ее 45-летие.

«Дороже и бесценнее этого кадра и быть не может! Ариша всегда рядом со мной в самые ответственные события моей жизни. Слава Богу, есть, что поддерживать». Анастасия Волочкова

«Сколько цветов! Анастасия из лепестков роз можно сварить вкусное варенье. Только сначала их промыть хорошенько. Жалко выкидывать. Самые красивые розы можно попробовать укоренить. Удачи и с днем рождения тебя еще раз», «Настя, вы просто прекрасны! Вы нам очень нужны! Так приятно видеть ваши эмоции и позитивное отношение к любой ситуации. Не обращайте внимания на этих неотесанных кур, которые вам тут пишут всякое. Здоровья и радости вам и вашим близким!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ариадна Волочкова проживает в доме своего отца, бизнесмена Игоря Вдовина, с мачехой — телеведущей Еленой Николаевой. Как известно, предприниматель и танцовщица в очень напряженных отношениях. Девушке из дома отца удобнее добираться до школы.

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