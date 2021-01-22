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Супермодель Джиджи Хадид рассекретила имя дочери

Американская красавица стала мамой в сентябре 2020 года.

Супермодель Джиджи Хадид рассекретила имя дочери
Джиджи Хадид стала мамой в 25 лет. Фото: globallookpress.com

25-летняя супермодель Джиджи Хадид, ставшая мамой в сентябре 2020 года, наконец-то рассекретила имя своей дочери. Как оказалось, звездные родители назвали малышку Хаи (Khai). Это стало известно после того, как мама добавила в описание своей страницы в Instagram строчку «khai’s mom».

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид обозначила свое материнство в Instagram. Фото: instagram.com/gigihadid/

Напомним, что всю свою карьеру девушка крутила романы с музыкантами. В 2019 году она остановилась на британском певце и манекенщике Зеине Малике. Не оформляя брак, пара стала родителями в 2020-м, но имя и лицо дочери не раскрывали. Для звезд это первый ребенок.

Известно, что папа у девочки наполовину пакистанец, наполовину англичанин, а мама имеет палестинские и голландские корни. Интересно, какой внешностью будет обладать их наследница?

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