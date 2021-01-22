Супермодель Джиджи Хадид рассекретила имя дочери

25-летняя супермодель Джиджи Хадид, ставшая мамой в сентябре 2020 года, наконец-то рассекретила имя своей дочери. Как оказалось, звездные родители назвали малышку Хаи (Khai). Это стало известно после того, как мама добавила в описание своей страницы в Instagram строчку «khai’s mom».

Напомним, что всю свою карьеру девушка крутила романы с музыкантами. В 2019 году она остановилась на британском певце и манекенщике Зеине Малике. Не оформляя брак, пара стала родителями в 2020-м, но имя и лицо дочери не раскрывали. Для звезд это первый ребенок.

Известно, что папа у девочки наполовину пакистанец, наполовину англичанин, а мама имеет палестинские и голландские корни. Интересно, какой внешностью будет обладать их наследница?

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