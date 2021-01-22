«Потап, очнись! Уведут»: Каменских в лифе и секси-юбке оголила соблазнительные бедра

Настя Каменских в очередной раз привлекла к себе внимание поклонников, воспламенив мужскую часть своих подписчиков в Instagram соблазнительным снимком на подвесных качелях. Девушка гордо восседала на мягких подушках, демонстрируя весьма и весьма пикантные формы: красивую линию декольте, пышные бедра и тонкую талию. При этом из одежды на певице был только расшитый золотистыми пайетками лифчик и секси-юбка, больше напоминающая джинсовый пояс. Такое одеяние едва ли могло прикрыть волнующие формы украинской дивы.

«Аууф!! Это стиль собачки?!», «Потап, очнись! Уведут», «Что за чертовка!! Как она хороша, загляденье», «Потап пускает слюнки?!», «Шикарная дива», «Такие волнующие изгибы!!», «Какие у вас пышные бедра и ни грамма целлюлита», «Стройненькая, талия узкая, а сама ух какая!!», «Все при ней», «Вашему мужу можно только позавидовать», «Гурия из султанских покоев!!», «Мужчинки все сразу встрепенулись», — пишут фолловеры.

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