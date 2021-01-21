«Какая же хорошенькая»: Стеша Маликова в мятном купальнике прикрыла округлые бедра парео

Дмитрий Маликов не скрывает, что очень любит свою семью. Особенно он гордится дочкой Стефанией. Девушка учится уже на четвертом курсе МГИМО. При этом в минувшем году она начала развивать собственный бизнес. Наследница артиста давно интересуется модой, потому стала создавать свою одежду. Даже во время новогодних каникул она трудилась над новой коллекцией нарядов. Не удивительно, что лишь в конце января артист уехал с семьей в отпуск.

На днях Стеша поделилась кадром, на котором гуляла по пляжу в шортах и молочном купальнике. С ней произошел конфуз, так как такой же купальник выбрала Мария Горбань, тоже отдыхающая на Мальдивах. Эту оплошность девушка быстро исправила. Теперь дочка Маликова предстала на песчаном пляже в купальнике мятного цвета или цвета «Тиффани». Она предпочитает не сильно оголяться, поэтому прикрыла бедра парео.

Волосы студентка собрала в пучок и добавила несколько аксессуаров. Она извалялась в песке, наблюдая за прибоем. Стефания блеснула загорелыми формами.

«Любимый цвет коробочек… Настоящие девочки поймут», — написала наследница звезды.

Поклонники были очарованы точеной фигуркой девушки. Многие одарили ее комплиментами. «Какая же вы хорошенькая», «Красавица», «Стеша, просто русалка», «Хоть что-то сексуальное», «Счастливая! Красивая, молодая, богатая — и все дано с рождения», «Внутренний свет и невероятная красота», — прокомментировали пост подписчики.

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