Яна Троянова поставила на место Ольгу Бузову, мечтавшую вести шоу «Последний герой»

Яна Троянова будет вести новый сезон шоу «Последний герой». Незадолго до того, как актрису утвердили на эту роль, ходили слухи, что ее место может занять Ольга Бузова. Тем более с закрытием «Дома-2» у поющей ведущей появилось свободное время.

Отдыхая на Мальдивах, Ольга Бузова даже отмечала, что передача «Последний герой» — это то, что ей на данный момент необходимо. Но пока звезда летела в Москву, все успело разрешиться — ведущей назначили Троянову, а самолет с Бузовой долго не мог приземлиться в нужном аэропорту.

Яна Троянова не могла пропустить смелые мечты поющей ведущей и колко подметила:

Ранее звезда «Ольги» успешно отвела два сезона реалити-шоу. На этот раз участникам «Последнего героя» придется жить в диких условиях в Занзибаре, сообщает ФАН.