«С трудом узнает друзей»: Подруга Светличной заявила, что у актрисы развивается деменция

Звезде «Бриллиантовой руки» Светлане Светличной за 80 лет. Она живет одна, с родственниками отношения складываются тяжело, но в последнее время все чаще задумывается о том, что годы берут свое.

Причиной всему возрастные изменения создания, о которых рассказала подруга актрисы Елена Перелыгина. Она работает клиническим и семейным психологом и с уверенностью констатирует, что у приятельницы началась возрастная деменция.

Недавно она отправилась к Светличной лично, так как не смогла дозвониться до знаменитости. Когда хозяйка открыла дверь, то долго не могла понять кто перед ней. Только спустя несколько минут, когда память прояснилась, актриса обрадовалась и впустила в квартиру старую приятельницу.

«Она и сама признает и жалуется, что не все помнит. Порой теряет цепочку событий: недавно сказала, что на днях был ее день рождения, хотя он еще не скоро», — поделилась подруга актрисы с 5-tv.ru.

Несмотря на сложности со здоровьем, актриса сохраняет свой стиль в одежде и старается каждый день выглядеть так, словно через пять минут на съемочную площадку.



«Она старается выглядеть хорошо и даже сохраняет свой стиль: она надела, несмотря ни на что, шляпу перед выходом», — рассказала Перелыгина.

Что касается слухов о возможном браке Светличной с 37-летним коллегой, актером Иваном Николаевым, то это не соответствует действительности.

«Слава Богу, она очень здраво в этом плане мыслит, сохраняет такую бодрость духа, но, к сожалению, чуть-чуть потеряна память», — сказала Елена.

Потенциальный избранник актрисы тоже называет историю с замужеством полнейшим бредом.

«Я знаком со Светланой Афанасьевной 12 лет, я снимался с ней в кино, я ее товарищ, друг, коллега. Вы понимаете, что вся эта история с замужеством — это полный бред?!» — недоумевая поделился Николаев с ФАН.

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