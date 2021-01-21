«Роскошные формы не скрыть»: Наталья Рудова в откровенном купальнике изящно позировала на яхте

Наталья Рудова не скрывает, что ей нравится путешествовать. Она даже заверяла, что не может жить без солнца и моря. Не удивительно, что на Новый год актриса улетела из Москвы в Арабские Эмираты вместе с подругой Анастасией Решетовой. Девушки почти не проводили время вместе, так как экс-возлюбленная заботилась о сыне Ратмире, а вот звезда сериала «Татьянин День» нежилась на пляже и купалась в море.

Более того, Рудова успела покататься на яхте. Там она устроила пикантную фотосессию. Девушка поделилась кадрами, на которых позирует в черном купальнике с открытой спиной. Она приняла соблазнительную позу, изогнув спину. Актриса продемонстрировала стройные ноги и округлые бедра. Наталья потом сменила позу, похваставшись еще и красивой спиной. Купальник облегал ее тело, демонстрируя формы во всей красе.

«Люблю море», — написала она.

Поклонники были сражены фигурой 37-летней артистки. Многие отметили, что выглядит она словно кукла Барби. «Идеальные пропорции», «Какая грация», «Роскошные формы не скрыть», «Наташ, хватит!», «Просто идеальная», «Такая фигурка прокачанная, красивая, точеная», «Ох, как бы увидеть в живую эти наливные яблоки», «Я помню вас в сериале голой, прям тогда уже зубы свело», — стали комментировать пост пользователи Сети.

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