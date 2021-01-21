«Какая красота»: дочка Тимати заселилась в роскошный отель в Майами с видом на океан

Симона Юнусова после двенадцатичасового перелета обрадовалась теплой погоде на курорте. Она показала, какие виды открываются из их отеля.

Тимати в минувшем году расстался с Анастасией Решетовой. Для поклонников эта новость стала шоком, так как лишь недавно они стали родителями сына Ратмира. Но у рэпера уже была подобная ситуация. Он также расстался с Аленой Шишковой в 2014 году, когда она родила ему дочку Алису. Примечательно, что рэпер поддерживает отношения с бывшими пассиями. Недавно он отдохнул в Дубае с Решетовой и наследником.

А вот дочка артиста большую часть времени находится под присмотром своей бабушки Симоны Юнусовой. В конце января она устроила отдых внучке, отправившись вместе с ней в Майами. Там они поселились в фешенебельном отеле с красивым видом на побережье и океан. Также компанию им составил брат Тимати Артем Юнусов. На видео мама рэпера запечатлела, как девочка приехала в отель. Они заселились в один из самых высоких номеров с панорамным видом.

«Какая красота», — восхитилась Симона.

А вот Алиса обрадовалась игрушкам, которые ей подарили. Она не в первый раз отдыхает в Майами, поэтому рассказала бабушке, где живет ее дядя

«Мне показалось, Тема спит. У Темы не такой. У него из окна наш дом. Он живет там, где небоскребы, в одном из них. У него вид на дома и чуть-чуть на океан. И у него есть бассейн!» — поделилась малышка.

К слову, Симона ее успокоила. Она объяснила, что и у них есть бассейн. Позже они отправились ужинать в ресторан, заказав разные морепродукты и даже лобстера.

«Двенадцатичасовой перелет и из — 25 мы попали в +25. Не ищите нас, мы в отпуске! Хотя, конечно, делиться впечатлениями обещаю», — заявила мама Тимати.

Смотрите также: