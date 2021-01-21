Молодые и красивые: старший внук Аллы Пугачевой предстал на редком фото с красавицей-женой

Алла Пугачева давно стала бабушкой. Ее старший внук Никита Пресняков в этом году отметит 30-летие. Музыкант женат на девушке по имени Алена Краснова. Они были соседями по даче, но не сразу проявили друг к другу интерес. Сын Кристины Орбакайте жил и учился в Нью-Йорке. Тогда у него была девушка Аида, но с роковой красоткой он расстался. А вот Алена так покорила его сердце, что он дождался ее совершеннолетия, а потом женился на ней.

Именно на свадьбу Никита получил от именитой бабушки в подарок квартиру в Москве, в которой теперь живет. Также он часто бывает на бывшей даче Примадонны на Истре. Там в этом году пара отметила Новый год. После каникул, уже вернувшись к работе, старший внук Пугачевой решил порадовать фанатов совместным фото с женой, сделанным в главную ночь в году. Пресняков отрастил щетину и нарядился в костюм. Алена оделась по последним трендам в пудровый топ-косынку, кожаные брюки с разрезами и укороченный жакет.

«Давно не выставлял фото с женой, думаю пора уже срубить лайков, а то весь музыкальный контент вам не так интересен, вот то, что вам очень интересно», — написал парень.

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