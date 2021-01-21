Физическая химия, только на паркете: Катерина Шпица объяснила свой подход к «Танцам со звездами»

Актриса поцеловала своего партнера во время первого выступления на проекте.

Участница 12-го сезона шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1», актриса Катерина Шпица сравнила танец с браком.

«Есть несколько основополагающих вещей, на которых зиждется удачный союз. Если в браке это общие мировоззрение, гастрономические вкусы, физическая химия и желание друг друга гладить (это по исследованию канадских ученых), то в танцевальной паре, думаю, все примерно так же, только физическая химия должна быть на паркете, а не на супружеском ложе», — иронично отметила 35-летняя артистка.

Еще в первом выпуске передачи звезда показала, насколько сильна ее «химия». Вместе со своим партнером Михаилом Щепкиным она представила жаркую самбу — настолько горячую, что в конце номера танцоры даже поцеловались. Теперь зрители с нетерпением ждут новых впечатлений от этой яркой пары. А увидят все первыми они 24 января в 17:30 — во втором выпуске шоу на канале «Россия 1».

Напомним, что сама Шпица находится уже во втором браке. После ряда романов с людьми творческих профессий актрисы выбрала для совместной жизни бизнесмена, руководящего сетью фитнес-клубов.

Смотрите также: