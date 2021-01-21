Яна Троянова улетела в Африку, оставив дома своего верного друга

Ради работы иногда приходится идти на жертвы. Вот и актриса Яна Троянова, чтобы в третий раз отработать роль ведущей шоу «Последний герой» для канала ТВ-3, улетела в Африку без своего верного друга и талисмана — собачки Эми. Стоит отметить, что питомец всегда сопровождает свою хозяйку и является главной звездой ее страницы в Instagram.

Когда шли съемки реалити «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», Эми доставляли на острова отдельным вертолетом — настолько животное важно для ведущей. Но в этот раз из-за пандемии проект перенесли с Филиппин в одну из немногих открытых для туристов стран — африканский Занзибар. И мало того, что на этой земле песик может подхватить целый ряд экзотических болезней, так еще и местные жители совсем не жалуют собак (зато кошки там в почете). В итоге пришлось актрисе на несколько недель расстаться с питомцем, который остался в Москве.

Как рассказали сотрудники канал ТВ-3, Троянова влюбилась в вест-хайленд-уайт-терьера после съемок фильма «Страна ОЗ», в котором у ее героини была такая же собачка. Артистка сразу завела себе четвероногого друга той же породы и назвала его в честь погибшей певицы Эми Уайнхаус. Интересно, сможет ли она прожить месяц на острове без своего маленького талисмана.

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