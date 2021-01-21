«Ух, какие ноги»: Наталья Подольская сразила загорелыми «прелестями», стоя на пуантах

Певица недавно стала мамой во второй. Теперь она мотивирует себя, чтобы быстрее вернуться в форму.

Наталья Подольская счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Девушка успешно совмещает карьеру и материнство. Возлюбленному она подарила сына Артемия. Пятилетний мальчик уже ходит на занятия по танцам. А почти три месяца назад певица родила второго сына. Мальчик получил имя Иван. Пара была рада пополнению в семье. Теперь они привыкают заботиться о двух детях. Однако артистка переживает, что медленно возвращается в форму.

В последнее время Наталья хвастается тем, что плавает в бассейне. Она также гуляет с мужем и сыновьями, по возможности. На днях девушка призналась, что у нее все похудело, кроме живота. Певица не может смириться с тем, что выглядит неидеально. Однако она придумала себе мотивацию. В соцсети Подольская опубликовала фото, сделанное почти год назад к выходу нового альбома. В кадре она предстала в спортивном нижнем белье и розовом парике под каре. Пуанты дополняли ее лук.

Певица продемонстрировала загорелую и подтянутую фигуру. Наталья обнажила плоский живот и массивные бедра. Даже сама артистка отказалась верить, что на фото она.

«Это не я, но на всякий случай надо будет повесить на холодильник», — написала звезда.

А вот поклонники осыпали ее комплиментами. «Шикарная женщина», «То ли Варум, то ли Валерия», «Балерина-фотомодель!», «Ух, какие ноги», «Зато мы помним, что это вы», «Ноги точно ваши», «Вам очень идет каре, только не так сильно коротко», «Женщина должна быть в теле, у вас все на месте, нет ничего лишнего», — прокомментировали пост подписчики.

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