«Безусловная любовь»: Эмин и Гаврилова запечатлелись с двухлетней дочкой в Дубае

Эмин Агаларов является не только певцом, но и бизнесменом. Он всегда был завидным женихом. Первой избранницей привлекательного брюнета стала Лейла Алиева. С дочкой президента Азербайджана артист прожил почти 10 лет. Даже после развода они остались с друзьями и вместе воспитывают детей: Али, Микаила и приемную дочку Амину. А в минувшем году Эмин расстался со второй женой, Аленой Гавриловой. Они прожили вместе меньше двух лет.

Причины расставания Агаларов так и не озвучил. Он признался лишь в том, что не видел смысла просто сохранять брак. Девушке он купил дом в соседнем районе. Там теперь Алена живет с дочкой Афиной. Певец любит всех наследников и старается каждому уделять время. 3 декабря экс-возлюбленная звезды устроила застолье в честь двухлетия девочки. Примечательно, что на празднике Эмин не был замечен. А позже Гаврилова улетела отдыхать с малышкой на Мальдивы.

Однако на днях оказалось, что экс-супруги воссоединились, правда, только ради совместных каникул с Афиной. Модель прилетела в Дубай, где отдыхает певец. Там они по очереди проводят время с дочкой. Накануне Алена позировала с малышкой на балконе отеля. Она держала Афину на руках, показывая знаменитый отель «Бурдж-эль-Араб».

«Безусловная любовь», — заявила девушка.

А на следующий день уже Агаларов гулял по пляжу с наследницей. Он держал за руку кроху, облаченную в платье и куртку из денима.

«Всегда смотрит в одном и том же направлении», — написал артист.

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